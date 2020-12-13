Настя Ивлеева, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова и другие звезды порадовали новогодними образами

На первом фото показалась Анастасия Волочкова. На новом снимке балерина надела костюм Снегурочки с большим кокошником. Звезда стояла в большой комнате, удивляя эффектным образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото показала себя Ольга Бузова. Звезда запечатлена в шапке-ушанке и варежках с белым мехом. При этом плечи певицы абсолютно голые. Красотка позировала среди деревьев и снега.

Закрывает тройку Леся Никитюк. звезда запечатлена в красной шубе Снегурочки и черном лыжном костюме, а также новогодней шапочке с белым помпоном. Сверху на шапочке надеты специальные лыжные очки.

На четвертом кадре позировала MARUV. На опубликованном ролике звезда предстает в образе «новогоднего подарка», примеряв ярко красный боди и чулки. Дополняли образ красотки праздничная шляпа и перчатки.

Закрывает пятерку Настя Ивлеева. Звезда, которая в последнее время экспериментирует со внешностью, на этот раз предстала рыжей бестией, натянув соответствующий парик. Также девушка влезла в крохотное красное платье с меховой отделкой, по стилю напоминающее костюм Снегурочки. И в довершение всего украсила голову шапкой с помпоном.

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