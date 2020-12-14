Не секрет, что знаменитости зарабатывают не только своими талантами, но и внешностью, поэтому они стремятся быть идеальными во всем

Давайте посмотрим на красоток, которые решили довести свои зубы до совершенства, пишет Politeka.net.

Обворожительная Ани Лорак всегда выглядела превосходно, но решила, что ее улыбка немного не идеальна. Поэтому красотка отбелила зубы, отчего сейчас сияет еще лучше.

Певица Светлана Лобода сейчас находится на пике своей карьеры. Красотка тщательно следит за собой, ее фигура, как и голливудская улыбка выглядят завораживающе.

Певица Тина Кароль отбелила зубы и с годами они стали только лучше. Красотка выглядит все ярче с каждым днем.

Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица Анна Седокова сейчас ослепляет своими белоснежными зубами, но так было не всегда. Правда, и вто время артистка была очень очаровательной.

Отбелила зубы и певица Надя Дорофеева, которая сейчас впечатляет идеальной и стильной внешностью.

Ранее мы писали, что Тина Кароль обожает эффектные наряды, которые подчеркивают ее аппетитные формы и соблазнительные изгибы. Поклонники сходят с ума, наблюдая, как артистка меняет один брендовый наряд на другой, демонстрируя свою женственную фигуру.

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева сидела в черном мини-платье в кресле. Красотка находилась возле курочки, которая стояла рядом на стуле. Волосы у Дорофеевой были распущенными, а образ красотка дополнила ярким макияжем.

"Добрый вечер. Годный год уже очень скоро!", - написал администратор фан-группы.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще.