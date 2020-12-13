"Если б Сережа не был..."

Сеть облетел "сочный" снимок певца Сергея Лазарева и яркой блондинки, прильнувшей к его широкому плечу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм жарко обсуждают кадр, на котором 37-летний Лазарев после слухов о тайном романе с артисткой Ани Лорак обнимает певицу Полину Гагарину.

Парочка засветилась на одном из мероприятий: Сергей в стильном черном костюме, а Полина в облегающем платье с открытой спиной и огромным бантом сзади.

Гагарина прильнула к певцу, положив руку ему на грудь, и шаловливо взглянула в камеру. Тот, в свою очередь приобнял девушку за талию. Судя по ухмылке артиста, ему понравилось такое внимание блондинки.

"Сергей Лазарев и Полина Гагарина 😍 Красивая могла бы быть пара 🙄", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Если б Серёжа не был ...💙😔"

"Люди, что с вами происходит, откуда такая агрессия, потом сами удивляемся откуда все такие злые"

"Зачем замужнему мужчине Гагарина"

"Нет не могла бы🤣"

"В шоубизе для дам селфи с Лазаревым, как в своё время для людей сфоткаться у памятника Ленина.🤣"

"Вместе они красиво смотрятся❤️"

"Ну... зачем... сватать )))"

Ранее мы сообщали, Лазарев показал свое идеальное утро. Певец опубликовал снимок в Инстаграм, на котором предстал на кухне за готовкой сэндвичей в выглаженной рубашке и джинсах.

"Меня ещё с детства учили, что завтрак пропускать нельзя, поэтому никогда не ленюсь, пусть даже на скорую руку, но обязательно что-то приготовлю", - с улыбкой поделился артист.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак Лазарев впечатлил Сеть новым видео, Лолита оценила: "Все будет по любви".