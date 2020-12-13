Сеть облетел "сочный" снимок певца Сергея Лазарева и яркой блондинки, прильнувшей к его широкому плечу
Как передает Politeka.net, в Инстаграм жарко обсуждают кадр, на котором 37-летний Лазарев после слухов о тайном романе с артисткой Ани Лорак обнимает певицу Полину Гагарину.
Парочка засветилась на одном из мероприятий: Сергей в стильном черном костюме, а Полина в облегающем платье с открытой спиной и огромным бантом сзади.
Гагарина прильнула к певцу, положив руку ему на грудь, и шаловливо взглянула в камеру. Тот, в свою очередь приобнял девушку за талию. Судя по ухмылке артиста, ему понравилось такое внимание блондинки.
"Сергей Лазарев и Полина Гагарина 😍 Красивая могла бы быть пара 🙄", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Если б Серёжа не был ...💙😔"
"Люди, что с вами происходит, откуда такая агрессия, потом сами удивляемся откуда все такие злые"
"Зачем замужнему мужчине Гагарина"
"Нет не могла бы🤣"
"В шоубизе для дам селфи с Лазаревым, как в своё время для людей сфоткаться у памятника Ленина.🤣"
"Вместе они красиво смотрятся❤️"
"Ну... зачем... сватать )))"
Ранее мы сообщали, Лазарев показал свое идеальное утро. Певец опубликовал снимок в Инстаграм, на котором предстал на кухне за готовкой сэндвичей в выглаженной рубашке и джинсах.
"Меня ещё с детства учили, что завтрак пропускать нельзя, поэтому никогда не ленюсь, пусть даже на скорую руку, но обязательно что-то приготовлю", - с улыбкой поделился артист.
Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев показал, как "отжигает" его сын на детском празднике.
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