Актер "Дизель шоу" Евгений Гашенко напомнил о грядущих зимних праздниках и призвал быть осторожными с фейерверками и петардами, проиллюстрировав свои предостережения забавным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Гашина в соцсети.

Так, артист опубликовал фото, на котором у него волосы стоят дыбом, а все лицо испачкано чем-то черным, будто он после взрыва.

Вероятнее всего, актер рассказал не о реальной ситуации из жизни, а анонсировал таким образом новый выпуск "Дизель шоу", где зрителей ждут шутки и о Новом годе в том числе.

"Будьте осторожны с петардами и салютами! Если подожгли и долго не стреляет, лучше не заглядывать внутрь, пытаясь выявить причину - дождитесь лучше саперов", - написал он.

"Вай, у меня, слава Богу, такого еще не случалось, но пиротехнику на Новый год люблю", "Это круто", "Ух, какая красота! Но все равно лапуля", "Да ладно, в доме камин чистил, для Деда Мороза", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на официальной странице "Дизель шоу" появился анонс забавной миниатюры, в которой приняли участие Яна Глущенко и Егор Крутоголов. На фото Яна была одета в красивый розовый халатик с перьями, а Егор - в цветастую рубашку. Кроме этого, роль врача исполнил Евгений Гашенко.

Напомним, что красавицы Булитко, Глущенко и Грицук из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента:"съест и не заметит".

Также Politeka писала, что звезды студии "Дизель Шоу" изменились до неузнаваемости, совсем другие люди: "Крутоголов с шевелюрой, а Сморигин...".