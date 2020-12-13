Бывшие солистки популярной российской группы «Серебро» вспомнили о работе друг с другом, засветившись на совместном фото в одних халатиках

Известная группа существовала с 2006 по 2019 год и за это время успела сменить множество составов. Дольше всех в ней выступала Ольга Серябкина, которая запомнилась многим как эффектная брюнетка, которая часто привлекала к себе больше всего внимания. Как сообщает Politeka.net, певица в своем Инстаграм вспомнила о бывшей коллеге по группе Екатерине Кищук.

13 декабря Кищук отмечает свой день рождения. Девушке исполняется 27 лет. По этому поводу Серябкина поделилась их архивным совместным фото. На снимке две красотки позируют, прислонившись друг к другу. При этом, из одежды на них только белые халатики и полотенца на голове. Девушки замерли в томных позах.

«Моя соучастница в преступлениях. С днем рождения, любимая», - подписала снимок Серябкина.

Сама Кищук у себя в Инстаграм рассказала, что этот год для нее был связан с большими переменами.

«Этот год изменил все на ТРИЛЛИАРД градусов в самую потрясающую сторону, исполнил все мои мечты и подарил мне жизнь, которая мне только снилась. Впереди так много прекрасного, что не верится. И я хочу сказать спасибо тем, кто был со мной рядом и останется навсегда, вы самые настоящие и лучшие», - написала красотка.

В посте она также поделилась своим новым фото.

Напомним, экс-солистка "Серебро" освежилась в одном лифчике и заставила краснеть раскованной позой.

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