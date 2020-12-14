Артист Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой срочно обратился к украинцам из-за мошенников

Ни для кого не секрет, что в соцсетях часто появляются аферисты, которые пытаются нажиться на простых людях, прикрываясь именами звезд. Случается такое и с «Кварталом 95». Как сообщает Politeka.net, Кошевой жестко высказался на эту тему в своем новом видеообращении.

«Смотрите: никаких розыгрышей ни Студия «Квартал 95», ни я лично не проводим. Не ведитесь на этот развод! С разводчиками боремся, пытаемся их банить. Не ведитесь на эти разводы, не тратьте тем более последние деньги! Официальные розыгрыши проводятся только с официальной страницы Студии «Квартал 95», с моей страницы и с официальных страниц всех актеров. Не ведитесь на левую шнягу! Я надеюсь, я до вас достучался. И перестаньте выплескивать свои эмоции на других», - эмоционально высказался юморист.

Судя по всему, в последнее время он особенно часто сталкивается с жалобами на эту тему.

«Не первый раз повторяю. Важно», - говорится в подписи к видео.

Украинцы тут же отреагировали на пост комика.

«Жесть какую репу ты отрастил», «Женя - вы лучший», «Репа конечно что нужно», «Накипело», «Спасибо землячок. Мы тебя любим. В Луганске давно был?», - пишут люди.

Напомним, Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" развлекся с молодыми красавицами и получил по лицу от Кравец: "Сколько можно?".

Также Politeka писала, что лысина Кошевого из "Квартал 95" снова преобразилась, жена все засняла на камеру.