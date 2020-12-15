В престижном вузе Львова разразился скандал, преподавателю грозит увольнение

Так, во Львовской политехнике первокурсники на контрольной смотрели картинки с обнаженными мужчинами и женщинами.

В сеть попало видео с дистанционной пары по дискретной математике, где студенты узрели "клубничку", говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я выбрал замок. У меня были первые семь картинок – подсолнухи. А потом определенная девушка с кнутом ходила за мальчиком", – пояснил студент.

На что преподаватель ответил, что студенты имеют право "закрывать глаза или отворачиваться от экрана".

Педагог не видит в этом ничего плохого, он объясняет это японской методикой: картинки появляются после каждого правильного ответа онлайн, чтобы студент получал удовольствие, а не стресс. Тем более, что картинки можно было выбирать. Однако почему произошел сбой - не знает.

Сейчас в университете уже создали специальную комиссию, которая изучает, действительно ли верная такая методика изучения математики. В вузе обещают разобраться в действиях преподавателя по дискретной математике и дать ответ студентам.

Первокурсники комментарии не дают, а вот студенты со старших курсов говорят, что им такие фото нравились и стимулировали к верным ответам.

Напомним, забавы 15-летней украинки закончились трагедией во Львове.

Как сообщала Politeka, во Львове от коронавируса умер известный философ и культуролог Роман Кись.

Также Politeka писала, что коллеги заступились за учительницу, которая избила ребенка в школе на Львовщине.