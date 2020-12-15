Сбежавшая в США Меган Маркл вляпалась в очередной скандал

Об этом пишет Daily Mail.

Так, Меган Маркл угодила в скандал после того, как впервые появилась на публике после признания о том, что они с принцем Гарри потеряли второго ребенка.

Как известно, после признания о потере ребенка Меган Маркл записала видеообращение, посвященное людям, которые в условиях пандемии китайского вируса заботятся о других.

В ролике бывшая герцогиня появилась без привычного макияжа: темной подводки для глаз, бронзового контура и широких бровей. Но для съемок визажист наложила ей легкий румянец на щеки, полупрозрачный тон и лиловые тени, которые сочитаются с цветами за ее спиной в ролике.

Внимательные пользователи присмотрелись к видеоролику и предположили, что Меган Маркл даже после побега в США продолжает подражать Кейт Миддлтон.

На этот раз бывшая герцогиня решила скопировать ее макияж и нарвалась на критику в социальных сетях.

"И лицо, полное филлера и ботокса", "Что она сделала? Слишком много филлера для щек и ботокса!", "Отчаянно копирует Кейт.. Печальная отчаянная попытка оставаться актуальной. Позорное поведение Гарри. Как ты мог? Она всегда была дешевой, но ты должен был знать лучше. Откровенно говоря, вы думаете не тем мозгом", "Мне показалось, что она выглядела как клоун со своей фиолетовой помадой. Каждому свое", "Как резиновая, силиконовая кукла-робот. Похоже, она в бронежилете под этой блузкой. Шелк ничего не скрывает", - написали пользователи в комментариях под статьей.

Напомним, Меган Маркл внезапно решилась на новые откровения после потери ребенка

Как сообщала Politeka, Секрет соблазнения Меган Маркл раскрыт

Также Politeka писала, что Меган Маркл окончательно утерла нос Кейт Миддлтон