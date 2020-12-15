Организаторы кардинально обновили формат популярного шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, совсем скоро стартует новый сезон, который решили сделать непохожим на все предыдущие, свои коррективы внесла и пандемия. Съемочная группа "ТСН" пробралась за кулисы и узнала, что приготовили для зрителей после "Перезагрузки" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

В новом сезоне появятся новые декорации и необычный "ведущий" - робот, который подает микрофон группе поддержки. Примечательно, что родные и близкие будут выходить на связь в онлайн-формате. Машины также померяют участникам температуру и обработают руки антисептическим средством.

Участников "Голоса країни" отбирали онлайн среди более пяти тысяч желающих, из них на сцену смогли попасть лишь чуть больше ста. Среди избранных обещают показать людей из разных частей Украины и даже знаменитостей. Так покорить судей своим вокалом попытается актер Виктор Борисюк - муж Ольги Сумской.

Судейские кресла в 11 сезоня заняли Тина Кароль, MONATIK, Олег Винник и Надежда Дорофеева. Привычную роль ведущего выполнит Юрий Горбунов. В комментариях украинцы обсудили новых тренеров:

"Тину надо было поменять,примелькалась"; "А в смысле? Надя же только начала свою сольную карьеру и сразу в "голос" причем во взрослый? Подсидела Потапа-мододец))"; "Голос превратился в колхозний х-фактор, 👏 браво! Дорофеева?"; "Тина туда уже не входит, Дорофеева, что ты там делаешь?"; "Смотрела "Голос" из-за Дана, сейчас просто хочу чтобы победил Монатик".

Напомним, со скандала стартовал новый сезон "Голос країни" с Тиной Кароль и Дорофеевой: "Это все блеф!"

Как сообщала Politeka, на "Голосі країни" с Дорофеевой и Кароль первая серьезная потеря, был неотъемлемой частью: "Ушла эпоха"

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