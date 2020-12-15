Хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал новые фото с клиники

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор показал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм в разделе «Сторис».

Влад Яма, который ранее детально рассказывал о своей травме и процессе ее лечения, на этот раз показал новые фото.

Так, хореограф опубликовал фото дверей в клинике, добавив смайлик, намекая, что визит к доктору не слишком приятный.

Затем Влад Яма показал черно-белую фотографию своей руки, заклеенной пластырем.

«Спицу вытащили! Дальше реабилитация», - написал хореограф.

Напомним, недавно Влад Яма с женой Лилией и сыном Леоном неделю отдыхали в ОАЭ. Из-за поездки у хореографа не было достаточно времени для подготовки к выступлению на "Танцях з зірками".

Номер с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком Яма репетировал только раз. А во время исполнения номера в эфире шоу хореограф получил травму.

В танце была поддержка, когда один партнер подбрасывал партнершу над головой, а второй ловил. Неприятность случилась в тот момент, когда Яма неудачно поймал Санину. Хореограф услышал хруст в кисти, затем почувствовал сильную боль и понял, что дела плохи.

У судьи шоу были подозрения на перелом, но рентгеновский снимок показал, что это не так. Однако хореографу все же понадобилась операция.

Напомним, примерный семьянин Влад Яма признался в многочисленных романах: "Когда мы идем на мероприятия..."

Как сообщала Politeka, Влад Яма в гневе обратился к украинцам, детали скандала: "Для некоторых неадекватных..."

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" внезапно заговорил о пополнении в семье, яркие кадры: "Честно, мы устали..."