Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк проигнорировала просьбы стать новой участницей шоу «Холостячка»

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга Полякова заявила, что видит следующей холостячкой именно Лесю. Она записала сторис, в котором предложила подруге поучаствовать в шоу.

Идею Ольги подхватил бывший партнер Леси по танцам, молодой хореограф Макс Ежов. Он заявил, что такая красивая женщина не должна быть одна. Кроме этого, Макс выявил желание бороться за сердце Леси на проекте.

Поддержали флешмоб также Остапчуки. Владимир с Кристиной записали видео, заявив, что мечтали бы увидеть следующей холостячкой именно Никитюк.

Сама Леся перепостила у себя в Инстаграм предложения коллег, достаточно грубо отшив их. Она недоумевает, почему все подумали, что у нее никого нет.

«Буду бороться за твое сердце. Ребята, у меня нет сердца», - добавила Никитюк, переведя тему на свои губки, которые телеведущая захотела подкачать.

Как известно, первой героиней шоу «Холостячка» стала Ксения Мишина. Шоу показало большие рейтинги, поэтому в прессе стали думать о том, кто же может стать второй героиней шоу. Чаще всего обсуждают кандидатуры Тины Кароль, Леси Никитюк и Алины Гросу.

Напомним, что беспардонная Никитюк заставила мужчин помериться своими «достоинствами»: «Будем ждать на Холостячке».

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