Популярна українська ведуча Леся Нікітюк спробувала себе в ролі "холостячки" і змусила чоловіків боротися за свою увагу
Зірка поділилася новим кумедним відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Нікітюк знялася в креативній рекламі, де їй належало приміряти роль фатальної красуні, за яку борються чоловіки. Так, на початку відео подруга Лесі каже, що її хочуть запросити на роль нової «холостячки» в однойменний проект.
"А мужики красиві будуть? Або так, як цього року?",- цікавиться Леся.
У цей момент в кадрі з'являються двоє чоловіків в костюмах борців.
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"А покажіть-но, шановні мужики, свою ковбасу", - звертається до них ведуча.
У цей момент чоловіки дістають звідкись палиці ковбаси, а потім Леся пропонує їм битися і вирішити, чия ковбаса краще.
Шанувальники ведучої оцінили її гумор в коментарях до відео.
"Хто хоче бачити Лесю наступною Холостячкою?", "Браво тонюсенький намічик на холостячку. Це заявка на перемогу", "вже просто слів немає", "Правильно! Я вважаю, що справжнє кохання ніколи не знайдеш на таких шоу", "будемо чекати тебе на холостячці!", "Леся, давай в шоу холостячка! Хотілося б тебе побачити там", - пишуть люди.
Нагадаємо, шалена Нікітюк перестаралася з епатажем і показала, що у неї під спідницею: "На другий сезон "Холостячки!".
Як повідомляла Politeka, біда наздогнала Лесю Нікітюк, з'явилися кадри ризикованої операції: "О Господи, тримайтеся".
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