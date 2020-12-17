В Пенсионном фонде отчитались о выделении средств на выплату пенсий украинцам в декабре

Как сообщила пресс-служба ПФУ на своей странице в Фейсбук, 17 декабря на эти цели было выделено 2,5 миллиарда гривен. Всего обеспечено финансирование пенсионных выплат в декабре на сумму 27,7 миллиарда.

Сообщалось, что накануне, 16 декабря, на выплату пенсий было направлено 1,6 миллиарда гривен.

В ПФУ отметили, что выплата пенсий проводится согласно утвержденному графику, и пенсионеры получат выплаты в определенную для них дату.

Отметим, что ранее стало известно, что Рада хотела ввести накопительные пенсии уже в 2021 году. Если бы законопроект был одобрен, то работающих украинцев до 50 лет заставили ежемесячно бы отдавать по 4% с зарплаты на спецсчет.

Эти деньги накапливались и их можно бы было снять по достижению 60-летнего возраста.

Впрочем, эксперты отмечали, что при зарплате в 10 тысяч гривен размер второй выплаты составил бы не больше 400 гривен.

В свою очередь, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что в этом году нардепы уже не успеют принять законопроект о введении накопительных пенсий. Более того, второй уровень пенсионной системы не будет введен и в 2021 году.

Министр предположила, что новая система может начать действовать не ранее 2022 года.

Напомним, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег: "Недополучат тысячи гривен".

Как сообщала Politeka, новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде: "51 тысяча гривен за...".

Также Politeka писала, что накопительные пенсии, в Минсоцполитики объявили украинцам новые сроки запуска.