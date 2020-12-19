Погода в Украине 19 декабря частично вернет дожди с мокрым снегом, однако заморозков ждать явно не стоит

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Украинцам с западной части страны стоит ожидать дневных 3-6 градусов со знаком «плюс». После захода солнца ситуация изменится: на улице будет от -1 до +2 по Цельсию. Дождей не будет, хотя воздух и затянут тучи.

Немного иная ситуация будет на севере, где часть областей накроют дожди с мокрым снегом. На улице синоптики прогнозируют около -1+3 по Цельсию. Ближе к вечеру показатель будет в районе -1+2 градусов.

Похожая картина будет и в центральных областях, где воздух днем прогреется до 3 градусов со знаком «плюс». Лишь в Полтавской области будет около -1 мороза. Вечером ожидается от -1 до +2 по Цельсию. Ожидается сильная облачность, а в Полтавской области – дождь с мокрым снегом.

На юге сегодня явно без осадков, а воздух «побалует» комфортными 1-5 градусами тепла. Ночью заморозков также не будет: столбик термометра покажет от 0 до +4 по Цельсию. Дождей ждать не стоит, хотя будет повышенная облачность.

Восточную Украину сегодня «зальет»: дождь с мокрым снегом будет практически повсюду. На улице будет от -2 до +1 градуса. Вечером на улице будет от 0 до -3 мороза.

Жителей столицы и пригородных населенных пунктов сегодня погода «испытает» 0-2 градусами тепла. Ближе к вечеру ожидается резкое похолодание: столбик термометра остановится в пределах -2+1 по Цельсию.

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