Украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и работает в России, засветилась на популярном шоу

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото со съемок шоу «Вечерний Ургант». Певица выбрала для похода на телевидение зеленый кожаный комбинезон, который идеально подчеркнул ее фигурку. Волосы Каролина оставила ровными.

На одном снимке Лорак позировала с ведущим шоу Иваном Ургантом, а на втором эффектно выгнулась, показав достоинства своей фигурки. Несмотря на то, что певица надела босоножки на шпильке, она все равно была ниже, чем Иван.

Лорак пришла в гости к Урганту, чтобы анонсировать свой концертный тур по России и Германии, запланированный на 2021 год.

В гостях у Урганта Ани рассказала историю о том, как на звукозаписывающей студии в Лондоне встретила Мика Джаггера. Более того, Лорак поделилась видео, где Мик слушал ее песню. По словам певицы, артист научил ее тому, что всегда нужно быть открытым к общению, какой бы большой звездой ты не был.

Ранее мы писали, что Ани Лорак сфотографировалась дома в халатике. Особое внимание привлекли к себе пышные ресницы красотки.

Напомним, что Лорак с неестественно большими губами пошалила перед камерой в одном халатике: «Уже и не узнать».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в кожаном комбинезоне поразила габаритами, даже шпильки не спасли: "Она такая мелкая?".

Также Politeka писала, что Лорак в коротеньком платье из золота появилась в компании молодого певца: "Колхоз...".