Відома українська співачка Ані Лорак похвалилася пишними віями, засвітившись перед камерою в одному халаті

Зірка, яка ось уже багато років живе і працює в Росії, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Співачка вирішила сфотографувати себе вдома, показавши, як виглядає не на гламурних заходах, а в звичайному житті. При цьому, на її обличчі красувався ретельно продуманий макіяж. Особливу увагу привертають до себе пишні вії красуні.

А ось з одягом Лорак вирішила не морочитися і постала перед глядачами в одному банному халаті.

Відзначимо, що з недавніх пір губи співачки стали набагато більш пухкими. У мережі впевнені, що зірка використовувала косметичні процедури для роботи над обличчям.

"Дивимося впевнено! Дівчатка, фарбуємо вії і даруємо світу Красу!",- підписала фото співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост зірки.

"Яка краса. Гарного дня, сонечко", "які очі", "Королева", "Кароліна... ваші очі ну просто як дві зелені зірки...!", "Чарівна красуня Кароліна", "улюблена моя ані яка лялечка очі ніжні", "Ну дуже красива, не впізнати...богиня", "Боже цей погляд, бездонний колір очей!!! Я в непритомності від цього фото. Неможливо красива. Діва мого серця", "А чому вії накладні?", "Не схожа на себе", "вже й не впізнати", - пишуть люди.

Нагадаємо, схудла Ані Лорак ледь втиснула бюст у вузьку сукню і приголомшила видом на таємних зйомках.

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