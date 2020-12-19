Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", заворожила интересной позой
Звезда приняла горячую позу и сверкнула своими достоинствами, пишет Politeka.net. Ольга постоянно радует поклонников своими фото в откровенном стиле.
В этот раз соблазнительница предстала в черной майке с небольшим декольте. Одежда обтянула и тем самым подчеркнула грудь звезды.
Также Ольга была в тесных шортиках, которые отлично сели на ее бедрах.
Завершили образ, к удивлению, элегантные босоножки, обвившие стройные ножки своими змейками.
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"Люблю 🖤", - подписала фото Серябкина.
За два часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.
"Мы тебя очень сильно любим ❤️", "Я тоже тебя очень сильно 🤍", "Любимка наша❤️😍", "Неотразима 💔🔥", "Огромная любовь ❤️", "Ты наша звёздочка😻💕", "Оленька лапусенька я тебя тоже очень сильно люблю💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💖💖💖💖", "красавица и классная❤️", "На "кортах" жду семки и пивас🤣", "Девочка-малолетка😉", "Чертовски привлекательная", "Ольга, не грустите🔥", "Такая малышка 😍❤️❤️❤️😍", "Очаровательна", "Ну, как же круто с этой прической !!!!!!!!", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Ольга Серябкина позировала в черном купальнике на тончайших бретельках.
Ткань купального наряда обтянула красивую грудь знаменитости, а также выделила тонкую талию.
Ольга была без косметики, а волосы убрала назад.
В таком виде красотка позировала возле бассейна.
"Плавание перед студией 💧", - написала знаменитость.
Поклонники написали много комплиментов фигуре красотки.
Напомним, экс-солистка "Серебро" побаловала соблазнительными видами в неприличном декольте
А еще Politeka писала, что знойные экс-солистки "Серебро" прижались друг к другу в одних халатиках
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