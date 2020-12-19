Телеведущая и певица Регина Тодоренко заставила публику переживать

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с 2-летним сыном Майклом.

Девушка сейчас отдыхает с наследником в Индонезии. На снимке они с малышом расположились на шезлонге, попивая коктейль из кокосового ореха.

В подписи певица призналась, что отдых проходит не столь радужно. Майкл угодил в больницу из-за того, что ударился головой о бортик бассейна, удирая от нее.

"Мы вместе уже успели попасть в Индонезийскую больницу, так как Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна🤦🏽‍♀️ в попытке удрать от мамы. Никого не пытаюсь напугать или вызвать жалость. Врач сказал “понаблюдать”, выписал лекарства; все пройдёт, это ведь мальчишки! 😀 Занавес...А я в слёзы 😭🙈", - поделилась Тодоренко.

Пользователи кинулись комментировать событие, отмечая, что Регина снова отдыхает с ребенком без супруга, артиста Влада Топалова.

"Отличного отдыха без стресса!❤️"

"Не грустите, это нормально. Вы работаете, но зато какое ценное время когда вы вместе"

"Скорейшего выздоровления сынуле 💪"

"Опять Влад мимо отпуска 😒" - "он видимо не заработал на отдых 💆‍♀️, она всегда без него )))) за то вместе песни поют 😂"

"Будьте осторожны!!!!❤️"

Ранее мы сообщали, Тодоренко пленила роскошным образом на церемронии вручения награды "Золотой граммофон".

Девушка с малиновыми локонами козырнула прелестной фигурой в белом платье с объемными рюшами.

«Красотка!!!! Неотразимая и сногсшибательна, энергичная и просто очаровательная», «Какие ножки!», - отреагировали пользователи.

Напомним, Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.