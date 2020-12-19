Российская актриса Кристина Асмус, бывшая жена Гарика Харламова, понежилась в постели, не стесняясь своего тела

Как передает Politeka.net, знаменитость на своей странице в соцсети "Инстаграм" показала свои развлечения на выходных. На одном из фото она позирует в кровати в белой полупрозрачной ночнушке под которой нет бюстгальтера. Сквозь полупрозрачную ткань можно разглядеть волнительный бюст красотки, вдобавок Кристина слегка задрала подол и обнажила бедро. Руку и вторую ногу она спрятала под одеялом.

"А как проходят ваши выходные? 🤩 У меня не так, как на второй бесстыжей фотке)), а сугубо театральные - репетиции нового спектакля с @danil_chaschin в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча с @kislomolochniy в театре на Малой Бронной", - поделилась Асмус в описании к фото.

Пользователи соцсети обсудили пикантный вид актриссы в комментариях под постом:

"Кто бы что не говорил, тёмный цвет вам не очень подходит"; "Божечки, красотуля"; "Миленько 💞"; "Сижу на работе и листаю инстаграмм. Кристина, у Вас нереально красивые глаза! 😍😍😍😍Всегда мечтала о светлых глазках"; "Вам идет такой цвет волос)"; "Красивая принцесса"; "завидую вам 😌"; "С этим цветом и формой немного непривычно, но безумно сексуально!!! 😘"; "Ты, просто, красавица!!!"; "Ты, просто, красавица!!!"; "Как же Вам идёт новый образ 👌"; "Ошибусь в имени, но типаж Марион Котияр"; "Вауу как же тебе идёт. Крис не меняй"; "Такая хорошенькая"; "Фото, по моему, скромнее некуда. Чего там бесстыжего, не вижу?"; "Какая красивая, секси"; "Все норм. Давай ещё бесстыжих фото👍😁"; "Да фотка действительно бесстыжая! И красиво бесстыжая😉 ))✌🏽"; "А тебя кто так бесстыже фоткает?))))"; "Кормилицы зачетные".

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

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