Певица Кристина Орбакайте выложила уникальное фото, растрогав теплыми словами

Как передает Politeka.net, 49-летняя звезда опубликовала любопытный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с легендарной актрисой, режиссером и педагогом Галиной Волчек.

Это последнее совместное фото певицы с Галиной Борисовной - 86-летней артистки не стало 26 декабря прошлого года.

На снимке улыбающаяся Орбакайте позирует в прозрачном черном платье с вышитыми на нем цветами, сидя за празднично накрытым столиком вместе с Волчек.

Именно эту женщину дочь Аллы Пугачевой, Кристина, называет своим ангелом, намекая на огромный вклад Волчек в своем становлении как артистки.

"Сегодня День Рождения Галины Борисовны Волчек! Нет слов, чтобы описать, какого масштаба это была личность, женщина, учитель. Я чувствую её каждый раз, выходя на сцену театра «Современник» 🙏 Спасибо, мой ангел ❤️ На фото наша последняя встреча 💔", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Светлая память 🙏"

"Безумно уважаю этого человека, как актрису, как режиссёра! Сегодня в день Николая - Чудотворца, желаю чуда! 🌿"

"Вы так трогательно поздравили её, хоть она уже это не услышит 🙏"

"Да, уходит эра, уходят наши любимые артисты..🙏"

Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла цветущим видом на собственной кухне.

Певица позировала в блестящем халате, широко раскинув руки. В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.

"Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем 💥", - сообщила Орбакайте.

Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.

Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".