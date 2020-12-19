Певица Кристина Орбакайте выложила уникальное фото, растрогав теплыми словами
Как передает Politeka.net, 49-летняя звезда опубликовала любопытный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с легендарной актрисой, режиссером и педагогом Галиной Волчек.
Это последнее совместное фото певицы с Галиной Борисовной - 86-летней артистки не стало 26 декабря прошлого года.
На снимке улыбающаяся Орбакайте позирует в прозрачном черном платье с вышитыми на нем цветами, сидя за празднично накрытым столиком вместе с Волчек.
Именно эту женщину дочь Аллы Пугачевой, Кристина, называет своим ангелом, намекая на огромный вклад Волчек в своем становлении как артистки.
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"Сегодня День Рождения Галины Борисовны Волчек! Нет слов, чтобы описать, какого масштаба это была личность, женщина, учитель. Я чувствую её каждый раз, выходя на сцену театра «Современник» 🙏 Спасибо, мой ангел ❤️ На фото наша последняя встреча 💔", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Светлая память 🙏"
"Безумно уважаю этого человека, как актрису, как режиссёра! Сегодня в день Николая - Чудотворца, желаю чуда! 🌿"
"Вы так трогательно поздравили её, хоть она уже это не услышит 🙏"
"Да, уходит эра, уходят наши любимые артисты..🙏"
Ранее мы сообщали, Орбакайте потрясла цветущим видом на собственной кухне.
Певица позировала в блестящем халате, широко раскинув руки. В подписи звезда объяснила, с чем связана ее радость.
"Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем 💥", - сообщила Орбакайте.
Напомним, что Кристина Орбакайте в кожаном наряде заткнула за пояс молодых красоток: Пугачева может гордиться.
Как сообщала Politeka, красавцы-сыновья Кристины Орбакайте взбудоражили сеть, редкое фото: "Они совсем не похожи".