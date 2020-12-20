В народном календаре 21 декабря – День Анфисы
В этот день принято было заниматься рукоделием. Считалось, что прясть 21 декабря обязательно нужно в одиночестве.
Пряли девушки, чтобы подготовить приданое к свадьбе. Распространенными символами на одежде были ромбы, символизирующие плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.
Приметы на 21 декабря
- Мороз 21 декабря-зима будет теплой и малоснежной.
- Синицы ищут, где спрятаться - к метели.
- Метель на Анфису-лето будет дождливым.
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Ранее мы писали, что стало известно, какие сюрпризы ожидают украинских пенсионеров в 2021 году.
Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.
По ее словам, на 2021 год запланирован запуск двух накопительных пенсионных систем: для потенциальных льготников и граждан, которые имеют право на льготные выплаты от государства.
Глава профильного министерства также предупредила, что участие в накопительной системе будет обязательным для наемных работников до 50 лет, В других же будет выбор - откладывать с зарплат на пенсию или отказаться.
Работодатели не в восторге от подобного варианта и прямо заявляют, что это погубит бизнес.
Напомнить, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег.
Как сообщала Politeka, Накопительная пенсия сильно разочарует
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