В народном календаре 21 декабря – День Анфисы

В этот день принято было заниматься рукоделием. Считалось, что прясть 21 декабря обязательно нужно в одиночестве.

Пряли девушки, чтобы подготовить приданое к свадьбе. Распространенными символами на одежде были ромбы, символизирующие плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

Приметы на 21 декабря

Мороз 21 декабря-зима будет теплой и малоснежной.

Синицы ищут, где спрятаться - к метели.

Метель на Анфису-лето будет дождливым.

Ранее мы писали, что стало известно, какие сюрпризы ожидают украинских пенсионеров в 2021 году.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, на 2021 год запланирован запуск двух накопительных пенсионных систем: для потенциальных льготников и граждан, которые имеют право на льготные выплаты от государства.

Глава профильного министерства также предупредила, что участие в накопительной системе будет обязательным для наемных работников до 50 лет, В других же будет выбор - откладывать с зарплат на пенсию или отказаться.

Работодатели не в восторге от подобного варианта и прямо заявляют, что это погубит бизнес.

Напомнить, скандальное решение по зарплатам и пенсиям, кого Рада оставила без денег.

Как сообщала Politeka, Накопительная пенсия сильно разочарует

Также Politeka писала, что В Украине появятся профессиональные пенсии, важное заявление Шмыгаля.