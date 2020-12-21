Погода в Украине 21 декабря продолжит издевательства, облачность и снег надолго «осядут» в стране

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

В частности, облачность накроет западную часть страны. Дождей или снег здесь не ожидается, а на улице будет около -1+5 градусов по Цельсию. После захода солнца ситуация резко изменится: показатель упадет до -3+1 градуса.

Немного другая картина ожидается на севере, где зима испоганит день жителям Черниговской и Сумской областей. Там будет снег, местами сильный. Столбик термометра будет в районе -3+2 градусов, а ночью и вовсе от -1+2 по Цельсию.

Центральную часть Украины также «захватит» облачность, а в Полтавской области еще пройдет и снег. На улице, утверждают синоптики, будет от -1 до +1 градуса по Цельсию. Ночью показатель термометра удержится в аналогичных пределах.

Точно также сегодня будет в приморских областях. Отсутствие осадков и -1+1 градус что днем, что ночью.

А вот на востоке, уже традиционно, будет снег и самая холодная погода. Местами ночью ожидается до 4 градусов со знаком «минус». Днем радоваться также не стоит, ведь будет около 2-4 ниже нуля.

В отличие от них, Киев и пригородные места с селами сегодня «обрадуют» -1+1 градусом днем и сильной облачностью с туманами. Ночью, прогнозируют в Укргидрометцентре, будет аналогичная температура, хотя местами ожидается прогревание до 2 градусов тепла.

Напомним, что аномальные холода и снегопад нагрянут в Украину, синоптик ошарашил прогнозо

Как сообщала Politeka, Карпаты в опасности, леса исчезают с угрожающей скоростью

Также Politeka писала, что мокрый снег покинет Украину, погода резко изменит настроение