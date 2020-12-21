Украинцы продолжают жаловаться на проблемы с начислением субсидий в государственном Ощадбанке

Соответствующая жалоба появилась на тематическом сайте Минфин.

По словам клиента, сначала у него не спросили, и оформили ему монетизированную субсидию на безналичный счет.

И он столкнулся с проблемами, потому что не знал, как ему из этих денег оплачивать коммуналку.

"Больше геморроя принесло, как монетизировать субсидию чтобы оплатить коммуналку. Пришло уведомление о начислении, но те средства вывести нельзя. И так капала субсидия вплоть до конца отопительного сезона (конец апреля). Деньги кинули аж в конце июня", - объясняет недовольный клиент.

Он также не понимает, почему ему до сих пор не перечислили деньги за субсидию за неотапливаемый сезон, потому что средства продолжают "висеть" на счету субсидианта.

"По их непонятной логике, я считал, что деньги придут в начале нового отопительного сезона, то есть в октябре. Но нет, они дальше висят на том аккаунте, в колл центре меня не хотят выслушивать, сразу сбрасывают. Ну и на конец вопроса: как мне вывести те деньги?",- резюмировал мужчина в своей жалобе.

В комментариях другой пользователь рассказал, что мужчина невнимательно читал постановление о том, что средства за субсидию будут начисляться в безналичной форме.

"Раз вы получили деньги за прошлый отопительный сезон значит карта у вас банка есть. По поводу того остатка если до конца января он не поступит автоматом на карту значит выплата будет как в этом сезоне а именно 30 июня 2021 г. Учитесь и еще раз учитесь анализировать информацию и мониторит. А не использовать один источник и после его использования говорит: ну на этом мои полномочия все окончены", - продолжил человек в комментариях под жалобой клиента.

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