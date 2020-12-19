У клієнтів "Ощадбанку", які є одержувачами субсидій, виникли несподівані проблеми з монетизацією коштів

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новій скарзі, опублікованій на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами обуреного клієнта, в "Ощадбанку" при оформленні субсидії без його відома зробили на безготівковий рахунок, в результаті чого виникли складнощі.

"Геморой принесло, як монетизувати субсидію, щоб оплатити комуналку. Прийшло повідомлення про нарахування, але ті кошти вивести не можна (так як в теорії вони повинні були відразу піти на компідприємство). І так капала субсидія до кінця опалювального сезону (кінець квітня). Гроші кинули аж наприкінці червня! Окей, ці гроші я ще якось отримав. Ще мені нарахували субсидію на неопалювальний сезон, в моєму випадку це був травень і червень. За їх незрозумілою логікою, я вважав, що гроші прийдуть на початку нового опалювального сезону, тобто в жовтні. Але ні, вони далі висять на тому акаунті субсидіанта, в коллцентрі мене не хочуть вислуховувати, відразу вибивають. Ну і нарешті питання: як мені вивести ці гроші?", - пише спантеличений українець.

Офіційного коментаря від "Ощадбанку" чоловік поки не дочекався, але інші співчуваючі спробували розібратися в ситуації:

"Раз ви отримали гроші за минулий опалювальний сезон, значить карта у вас банку є. З приводу того залишку, якщо до кінця січня він не надійде автоматом на карту, значить виплата буде, як в цьому сезоні, а саме 30 червня 2021 р".

Раніше ми розповідали, що в "Ощадбанку" стався серйозний збій, клієнти не могли скористатися популярними послугами.

"Онлайн-банкінг не працює. Переклад з карти на карту через сайт не працює. Якщо вчора ще надсилали в вайбер причину відмови в перекладі, то сьогодні вже і цього немає. Переказ з картки на картку через сайт іншого банку - не працює. Навіть вже не надсилає 3D secure код по смс для підтвердження платежу. На гарячу лінії дзвонив раз 15, кожен раз ганяють по колу... У відділенні нічим допомогти теж не можуть", - обурювався клієнт.

Нагадаємо, з Ощадбанком проблеми, клієнтам доводиться платити комісію

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