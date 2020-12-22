Первый сезон «Холостячка» стал рекордным по количеству телезрителей, поэтому после окончания шоу в сети заговорили про возможное продолжение
Рoliteka.net узнавала, кого из украинских звезд хотят видеть во втором сезоне шоу.
Самой популярной и желанной холостячкой в Украине является Тина Кароль. Хоть ей и приписывали роман с судьей проекта «Голос» Даном Баланом, долгое время Тина одинока. При этом красотка регулярно сводит с ума своими пышными формами и нежной красотой.
Лесю Никитюк тоже считают перспективной холостячкой. Более того, Оля Полякова запустила настоящий флешмоб в Интсграм, призывая Лесю принять участие в проекте. Правда, сама Никитюк намекнула, что она несвободна.
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Алина Гросу очень быстро развелась с мужем, с которым отыграла громкую свадьбу. Сейчас красотка одинока.
Популярная певица Злата Огневич тоже одинока. В сети уверенны, что за сердце красотки поборолись бы завидные женихи.
Еще одна знаменитая холостячка – певица TAYANNA. 36-летняя звезда была несчастна в отношениях с отцом своего ребенка. В проекте женщина могла бы найти любовь.
Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова тоже одинока, несмотря на близкие отношения с Максом Барских. За сердце эффектной блондинки точно желали бы побороться многие.
Напомним, что Алину Гросу в необычном виде заметили в центре Киева, мужчина за кадром заинтриговал: "Такая потешная".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк с "брежневскими" бровями ошеломила откровением после приглашения в "Холостячку": "Я замужняя...".
Также Politeka писала, что Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".