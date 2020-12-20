Популярна українська співачка Аліна Гросу прогулялася в центрі Києва біля новорічної ялинки

Відповідне відео артистка розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Для прогулянки Аліна вбралася в пісочний пуховик і кепку в тон, а щоб її не впізнали, натягнула величезні окуляри.

В руках Грозу тримала стаканчик з кавою і апетитні ласощі і, по всій видимості, вона не знала, з якого боку почати його їсти.

"У будь-якій незрозумілій ситуації...

Аліна-справжня🤪», - написала співачка.

У коментарях фоловери захопилися новорічною ялинкою і Аліною додачу, а також їх заінтригував невідомий чоловік, який склав компанію співачці.

"Така потішна 🥰", " Яка краса😍ялинка Зелена на свято до нас прийшла !👏 ", "Дуже красиво 🔥 🔥 🔥 👍 з наступаючим! 🎉 🎉 🎉 ✨ 🎄 ✨ ", "Смачно напевно?)))) ☺️🤗❤️", " Так награно (((така талановита, а тут награно ", " Круті окуляри і як завжди емоції супер, цікаво, хто покликав?😜 ", " А хто за кадром", - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Аліна Гросу напередодні Нового року вирішила потренуватися в приготуванні головної святкової страви.

Гросу розповіла, що спробувала приготувати традиційний новорічний салат, який стоятиме на столах більшості українців – олів'є.

"У вас в родині є якісь незвичайні ритуали на нг?))) може ви пишіть на папірці бажання, підпалюєте листочок і кидаєте в келих з шампанським, щоб випити його?",- поцікавилася зірка у своїх шанувальників.

Аліна також показала фотографії, на яких позує на кухні в червоній сукні з великою мискою свіжоприготованого олів'є в руках.

Нагадавши, нова біда наздогнала Аліну Гросу після розлучення, батьки забили тривогу: "пішла до лікаря, виявилося...".

Як повідомляла Politeka, ефектна Гросу в червоному подражнила смачненьким напередодні свят.

Також Politeka писала, що подорослішала Аліна Гросу підкорила елегантним виглядом в Леопарді:»розлучення явно на користь".