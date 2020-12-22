День "пяти двоек", который пришел вместе с датой 22.12.2020, ознаменует переход всего мира в новую эпоху

Как стало известно Politekа.net, такое соединение чисел сильно энергетически само по себе, да еще и связано с мощными космическими явлениями. Подробнее о дне "пяти двоек" рассказала "ТСН" астропсихолог Валентина Виттрок.

Одним из наиболее значимых событий 22 декабря станет зимнее солнцестояние. Наступил момент, когда Земля оказалась на самом большом расстоянии от Солнца, из-за этого день будет самым коротким в 2020 году, а ночь - самой длинной. Как считали в древности, в день солнцестояние стихии огня, земли, воздуха, воды объединяются и очищают от негативной энергии, благодаря этому люди могут начать все с чистого листа и перейти в новую, более счастливую жизнь. По словам астропсихолога, в этот день можно начинать любые дела и строить смелые проекты, которые небеса помогут успешно воплотить в жизнь.

День "пяти двоек" пришелся на период слияния Сатурна и Юпитера в знаке Водолея, пик которого состоялся 21 декабря. Еще несколько дней планеты-гиганты будут видны на ночном небе в виде огромной звезды. Ее прозвали "Вифлеемской", ведь предполагается, что именно она указывала волхвам и пастухам на рождение Иисуса Христа.

Подобное явление можно наблюдать примерно каждые 20 лет, однако на этот раз Юпитер и Сатурн подошли на максимально близкое расстояние и вдали от Солнца, последний раз такое было почти 800 лет назад. Эксперт обратила внимание, что тогда Чингисхан расширял свою империю, покоряя слабые государства. Не исключено, что и теперь какая-то страна начнет мировую экспансию.

Астролог считает, что слияние планет в знаке стихии Воздуха говорит о начале новой эпохи и об окончательном переходе к цифровизации. Виртуальные технологии уже стали неотъемлемой частью нашей жизни, но вскоре они кардинально изменят привычные законы. А точкой отсчета для необратимых событий станет именно день "пяти двоек".

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