Повезет с деньгами не всем

Стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на повышение выплат с 1 января 2021 года

Об этом пишет тематический портал Armyinform.

Как известно, после Нового года будет повышен размер прожиточного минимума, и на этом фоне будет увеличена единовременная выплата военнослужащим за заключение ими первого контракта с государством.

По информации журналистов, с 1 января единоразовый бонус бойцам после заключения первого контракта составит:

рядовые - 8 минимумов для трудоспособных лиц (18160 гривен);

сержанты и лица старшинского состава - 9 минимумов (20430 гривен);

офицеры - 10 минимумов (получат более 22 тысяч, а именно 22700 гривен).

Также украинцам озвучили условия, кто из военнослужащих может претендовать на такие единоразовые выплаты:

- лица, принимаемые на должности рядового состава сроком на 3 года;

- лица, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

- лица, принимаемые на военную службу по контракту (офицеры) на 1 год и более;

- лица, подписавшие контракт сроком на 5 лет и более, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений (подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Более того, без единоразовых выплат останутся те лица, которые были уволены со службы по контракту, или которых повторно приняли в ряды армии.

Денежное пособие бойцы получают по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призывной кампании.

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