Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала кадры соблазнительного танца

Как пишет Politeka.net, недавно родившая танцовщица, поделилась кадрами подготовки к Новому году в Инстаграм.

Гвоздева показала, как учит танцу других девушек. Мастер-класс она проводила в футболке, завязанной, чтобы показать живот и обтягивающих лосинах. Танцевали девушки в босоножках на каблуках.

«Учили на МК танец Снегурочки для Дед Мороза. Девочки 16+ приходите к нам. Будем зажигать», - написала танцовщица.

На оубликованных кадрах девушки соблазнительно изгибаются, виляя бедрами и проводя руками по телу.

Отметим, танец вышел очень горячим. Можно утвердать, что ни один Дед Мороз не устоит, увидев такое.

Ранее Илона Гвоздева разместила совместные фото с мужем в четь его дня рождения, пара сохраняет отношения уже около 11 лет и растит двух детей. На архивных снимках Илона и Иван показали настоящую любовь, влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке: наотдыхе, светских мероприятиях и просто дома.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»

Как сообщала Politeka, муж Гвоздевой рискнул жизнью ради любимой, толпа охнула: "Вылазь оттуда бегом!".

Также Politeka писала, что беда в семье победительницы "Танців з зірками" Гвоздевой, ребенок тоже пострадал: "Два дня очень...".