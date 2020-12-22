Украинский хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала кадры соблазнительного танца
Как пишет Politeka.net, недавно родившая танцовщица, поделилась кадрами подготовки к Новому году в Инстаграм.
Гвоздева показала, как учит танцу других девушек. Мастер-класс она проводила в футболке, завязанной, чтобы показать живот и обтягивающих лосинах. Танцевали девушки в босоножках на каблуках.
«Учили на МК танец Снегурочки для Дед Мороза. Девочки 16+ приходите к нам. Будем зажигать», - написала танцовщица.
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На оубликованных кадрах девушки соблазнительно изгибаются, виляя бедрами и проводя руками по телу.
Отметим, танец вышел очень горячим. Можно утвердать, что ни один Дед Мороз не устоит, увидев такое.
Ранее Илона Гвоздева разместила совместные фото с мужем в четь его дня рождения, пара сохраняет отношения уже около 11 лет и растит двух детей. На архивных снимках Илона и Иван показали настоящую любовь, влюбленные обнимались и целовались в самой разной обстановке: наотдыхе, светских мероприятиях и просто дома.
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решилась на отчаянное признание о детях: «Хватит уже…»
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