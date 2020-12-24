Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала на селфи в спальне подкачанные формы

Популярная и довольно знаменитая молодая фитнес-красотка не перестает удивлять своими фото. Как известно, из-за того, что Соммер комплексует по поводу своего размера бюста, она никогда не делает на нем акцент. Вместо этого девушка поворачивается спиной к камере и всегда показывает подкачанные ягодицы.

Рей считает, что ей удалось идеально подкачать свое тело и добиться идеальных форм, которые скрывать девушка не намерена. На личном селфи Соммер показала, как выглядит в одном белье. Причем сделала фото девушка прямо в спальни, не скрывая достоинств в крошечном белом белье и бледно-лимонных трусах.

Яркая блондинка со своей фирменной позой выставила формы, повернувшись к камере полубоком, благодаря чему получила массу комплиментов сети:

«Мама смотрю плавник 😍 лол 😂; о, эта девушка великолепна; Красивое нижнее белье!; Плотина скоро рванет; Хорошо мед булочка; великолепная женщина не знает стыда️🖤💛; Я просто сошла с ума🤫😏; твое мое любимое чувство😌🤍; эта девушка не даст нам скучать; Ты супер красивая, я твой большой поклонник; особенный день завтра! :)».

До этого мы писали, что девушка также владеет собственным онлайн-магазином, одежду из которого постоянно примеряет на себя и устраивает рекламу на пляже или во время прогулки. Соммер удалось блеснуть довольно необычным образом на улице.

Девушка надела лишь черное бикини, специальные подвязки с портупеями до колен и ремешками, а также белую ветровку укороченного плана. Для идеального ракурса девушка повернулась спиной к объективу и выставила напоказ свои достоинства.

Пышные ягодицы звезды выглядели очень внушительно, что неудивительно, ведь ради таких форм Рей часами проводил время в зале и занималась усиленными тренировками с шестнадцати лет.

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