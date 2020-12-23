В финале шоу "Холостячка" Ксении Мишиной пришлось выбирать между Александром Эллертом и Алексеем Трегубенко

Победитель проекта расказал в интервью телеканалу "СТБ" о своих переживаниях перед последним эпизодом и недостатках соперника, передает Politeka.net. Александр Эллерт признался, что был уверен в своей победе, но все равно не мог сдержать эмоций перед съемками.

"Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация", - заявил комик. - "Я все проигрывал, что буду говорить, как отреагирует Ксюша… Было смешно, но страшно".

По мнению Александра Эллерта, Алексей Трегубенко был сильным соперником и тоже имел шансы на успех, ведь оказался в финале и стал фаворитом Ксении Мишиной. Он разгадал, что же помешало конкуренту завоевать сердце холостячки на шоу:

"Значит, он был интересен Ксю. Но! Мой любимый сериал «Декстер». Сюжет таков, что мужчина работал в полиции Майами и параллельно был маньяком. С виду для полиции он был идеальным. Так вот, есть подозрения, что Алексей — Декстер. Поэтому, так как Декстер идеальный, как и Алексей… то… Шучу, конечно. Но Леха слишком идеальный, и это подозрительно".

Александр Эллерт на своей странице в Инстаграм высказался о волне хейта, которая обрушилась на них с Ксенией после выхода финального выпуска "Холостячки". Он посоветовал недовольным телезрителям поумерить свой пыл.

"После финала #холостячка в Украине остались без фаланги большого пальца огромное количество людей... стёрли, писав истеричные речи", - написал юморист в посте. - "Для тех, кого ещё штормит от невысказанности welcome в комментарии... мы с моими бусинками вас ждём".

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