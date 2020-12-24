Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян показала идеальные формы в купальнике

Знаменитость иногда балует поклонников жаркими снимками, которые разлетаются по сети, пишет Politeka.net. В этот раз звезда впечатлила формами на пляже.

Ким позировала белоснежной футболке, которую приподняла для эффектного кадра. Звезда посветила упругим животиком и стройной талией.

Белая ткань обтянула и подчеркнула большую грудь знаменитости.

Кардашьян нагнулась, выставив упругие ягодицы назад. Красотка была в стрингах, поэтому взгляду предстала пятая точка во всей красе.

Звезда сделала длинный хвост, удержав его в руке. Модель открыла рот, пытаясь выпить воды из фонтанчика.

За несколько часов пост в фан-группе собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону шикарной брюнетки много хороших комментариев, которых достойна ее фигура.

"Брюнетка в шоколаде", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян надела светло-синие джинсы с высокой талией и розовый боди на тонких лямках, благодаря которому артистке удалось создать довольно стильный образ и подчеркнуть бюст с выгодного ракурса. Длинные и влажные локоны Ким оставила распущенными, завершив свой «лук дня» идеальным способом.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян надела голубой купальник с вырезами в районе талии, а также с глубоким декольте, из которого выставилась грудь.

Не меньше притягивали взгляд тесные шортики, обтянувшие упругие ягодицы, а также накаченные ножки.

Дополнили образ Ким стильные очки, прикрывшие глаза, а также яркий маникюр.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.