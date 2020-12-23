А ведь ей уже 42!

Известная украинская певица Ани Лорак впечатлила фигурой в костюме с коротким топом

Звезда поделилась новыми фото в стильном образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото певица, которая давно перебралась жить и работать в Россию, позирует в наряде из блестящей черной ткани. На ней брюки с высокой талией и соблазнительный топ, который выгодно подчеркнул пышный бюст звезды. Стильным акцентом в образе Лорак стал кожаный ремешок, который она застегнула на талии.

Певица выпрямила свои длинные волосы, добавив образу нотки гламура.

В то же время, лицо певицы выглядит немного неестественным. Стоит отметить, что ее поклонники давно подозревают Лорак в манипуляциях со своей природной внешностью.

В комментариях бурно обсуждают фото певицы.

«Невероятная красотка», «Прелесть. Такая лапочка. Каролиночка как же Вам идёт с длинными волосами», «Каролина, вы самая красивая и любимая глядя на вас, становится легче», «Прекрасно выглядите в 21!», «Какая же вы красивая, прям так и хочется спортом заняться, но я ещё не ела», «Если без лести и пресмыкания, то мало уже похожа на ту - настоящую и неотразимую прежнюю Ани Лорак!( Стала, как все - клонированные пластические куклы, которые на одно лицо!», «Это называется "добила". Хороша до невозможности. Черная пантера», - пишут люди.

Напомним, похудевшая Лорак максимально открыла декольте и получила по заслугам.

Как сообщала Politeka, довольная Ани Лорак в окружении звездных красавчиков решилась на признание.

Также Politeka писала, что Ани Лорак ошеломила новым преображением после признания, что снова стала мамой.