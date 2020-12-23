Жена телеведущего Владимира Остапчука пробралась в гримерку и показала подготовку к шоу "Маска"
Как сообщает Politeka.net, девушка выложила ролики из закулисья на своей странице в соцсети Инстаграм. Владимир Остапчук появился в кадре, сидя перед зеркалом со стаканом кофе и рассматривая свое лицо. Перед ним можно заметить листы со сценарием, который ведущему необходимо выучить перед съемками. Для поддержания сил ему принесли не только кофе, но еще фрукты, сок, минералку и другие продукты.
"Ну что, мы начинаем. Сегодня я беру Вас на Съёмки самого масштабного шоу "Маска", покажу все самое интересное - закулисье. Начнем с гримерки Вовы Остапчука", - отметила Кристина. - "Мы в таком маленьком старвагене".
После этих слов Владимир возразил супруге и повел ее к двери в дальнем конце вагона, за которой оказался полноценный санузел с душевой кабинкой, туалетом и умывальником. Там действительно есть, где развернуться, ведь помимо Остапчука с женой в помещении оказались еще два его коллеги.
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"Это вообще-то не очень маленький старваген. Здесь есть душевая, бывало еще и меньше. Тут есть горячая вода, все автономное и подогревается", - подчеркнул телеведущий.
"У Вовы шикарная гримерка и мы тут все помещаемся!!! Сегодня будет весело", - добавила Кристина. - "Так тут шик. Наклеветала немножко. Но на самом деле процесс очень интересный я вам буду показывать, как все происходит на съемках".
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