Погода уготовила рождественские "сюрпризы" украинцам
Новый прогноз погоды в своем Facebook обнародовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, из-за атмосферных фронтов в канун Рождества в Украине будет снежно, а на Востоке - морозы.
Из-за действия атмосферных фронтов, которые пришли в Украину с Запада, возможны налипание мокрого снега, гололед.
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"Осадки, преимущественно дождь, ожидаются завтра на Западе, Севере, Юге Украины, а также в западных районах центральной части. До восточных областей осадки не дойдут, только на Харьковщине в четверг возможен снег", - отметила синоптик в микроблоге.
Наталья Диденко также предупредила, что 25 декабря в восточной части Украины следует готовиться к осложнениям погоды - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
24 декабря на Востоке ночью ожидается до -10, а днем немного "потеплеет" до -4. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Запорожской областях на протяжении дня будет от -2 до +2.
Запахнет весной по-настоящему на Юге и Западе, где днем столбики термометров поднимутся от +4 до +10 градусов.
В Киеве во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя и мощный ветер.
"В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться около + 2..+3 градусов", - резюмировала Диденко в своем микроблоге.
Ранее мы сообщали, что погода подготовила украинцам сюрприз на католическое Рождество, 25 декабря.
Авторитетные синоптики уверяют, что повышение температуры ожидается с 24 числа будет колебаться около 0 градусов, а ночью, возможно, будет без морозов.
А вот температура днем на Рождество, 25 декабря, может повыситься до +5..+ 7 градусов.
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