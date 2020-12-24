Погода в Украине 24 декабря огорошит смелой выходкой, практически всю страну накроют дожди с мокрым снегом

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

На западной части Украины сегодня ожидается сильный ливень. Он будет сочетаться с невероятными 7-9 градусами тепла, которые ночью сменят менее комфортные 2-4 по Цельсию.

Похожая ситуация будет и на севере, правда тут будет дождь со снегом. На улице ожидается от -3 до +4 градусов. Ночью похолодает до -3+2 по Цельсию.

В Киеве и пригородных населенных пунктах сегодня будет от 0 до 3 градусов со знаком «плюс», которые после захода солнца сменят от -2 до +2 по Цельсию. Ожидаются сильные дожди с мокрым снегом.

Аналогичная картина будет и в центральных областях Украины. Тут на улице будет от 0 до 4 градусов тепла, а ночью показатель опустится до -4+2 по Цельсию. Целый день будет идти дождь с мокрым снегом.

Немного получше ситуация будет в приморских областях: днем около 2-7 градусов тепла. На улице будут дожди, хотя и небольшие. После захода солнца на улице будет от -3 мороза до 2 тепла.

Больше всего сегодня повезет украинцам с восточных областей. Здесь будет сильная облачность, но без осадков. На улице ожидается от -1 до +1 по Цельсию. Вечером похолодает до 4-7 градусов со знаком «минус».

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