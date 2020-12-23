Украинская певица Настя Каменских показала на забавном ролике, како была в молодости и какой стала теперь

Популярная певица после того, как начала активно вести Инстаграм еще во время карантина, также начала довольно много времени уделять подростковому приложению «Тик-ток», где постоянно проходят различные челленджи, устраиваются конкурсы и бросаются друг другу вызовы. Сама Каменских от съемок в оригинальных мини-роликах не отказывается.

Она часто показывает свои будни, снимает шуточные клипы одна или с мужем и делится видео с трендовой темой недели. На фан-аккаунте Каменских также появился один из таких роликов. В нем Настя показала, как она раньше все время «тусовалась» до свадьбы с Потапом и еще в подростковом возрасте. В простой одежде в молодежном стиле звезда устроила дикие пляски под музыку. А затем показала, как проводит время теперь.

На следующих кадрах уже домашняя и счастливая Каменских вместе с питомицей Мими сидит на диване и отдыхает в свободное от съемок время.

Не так давно Настя решила рассказать в Инстаграм о своем детстве и о том, как жила до популярности. По словам артистки, она хотела быть звездой чуть ли не с рождения и верила, что будет именно так.

«Родители воспитывали меня такой. Нет, у меня не было представления: ты – принцесса, а все остальные – ничтожества. Папа и мама делали все, чтобы я выросла сильной, самостоятельной, по-­хорошему амбициозной, учили добиваться своего, не сдаваться, не отчаиваться и всегда идти вперед,» - рассказывала артистка.

Специально к праздникам фанаты решили поделиться архивным фото с Настей, позирующей у елки, украшенной множеством игрушек и мишуры. Еще девочкой она была с пухлыми щечками и милой улыбкой.

Напомним, игривый Андрей Данилко в порыве чувств потискал Каменских в мини-платье, появилось видео.

Как сообщала Politeka, как Потап изменился в браке с Настей Каменских, красноречивое фото: "Превращается в личного клоуна".

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