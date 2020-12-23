Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай порадовала ярким кадром в кокетливом образе

Спортсменка занимается в усиленном режиме уже много лет для того, чтобы поддерживать себя в форме и не набирать лишний вес. Из-за яркой внешности, Лекси также начала устраивать фотосессии не только в спортивных костюмах или бикини, но и радовать вечерними образами.

В этот раз поклонники оценили наряд Кай, который удачно подчеркнул ее пышный бюст и подкачанные ноги. Из-за того, что Лекси довольно низкого роста, она старается подбирать одежду с акцентом на свои формы и визуально увеличивать длину ног при помощи брюк или лосин с утяжкой и вертикальными линиями.

Лаконичный наряд алого цвета, состоящий из топа и брюк без принтов смог показать изгибы Лекси в идеальном виде, фото со спортсменкой поклонники не смогли не похвалить, а также восхититься ее стилем:

«Вы видите эту улыбку на лице? Она шикарна; абсолютно красивая и сексуальная женщина в красном ❤️❤️❤️; красивое платье😉🌹; прекрасно выглядишь в моем любимом цвете ❤; Ты выглядишь красиво😍; Королева в красном 👑; Великолепно 🚀🚀ловите волну страсти🚀🙉; Ты очень красивая девушка; Непочтительная улыбка😋🔥❤️; Ух ты, столько красоты в красном».

Мы также писали, что Лекси старается демонстрировать фитнес-образы как можно часто и даже устраивает ради рекламы показательные тренировки. В крошечном топе и велосипедках Кай удалось подчеркнуть формы и не делать акцент на низком росте.

Как известно, Лекси – довольно низкая модель с кукольной внешностью и нестандартной фигурой. Из-за склонности к полноте она никогда не забрасывает занятия спортом, чтобы всегда держать вес под контролем. Поэтому все фото Лекси в разных спортивных образах привлекают внимание фанатов.

Поклонники часто обращают внимание на то, как меняется внешность Лекси в зависимости от степени нагрузки.

Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Лекси Кай в тугих лосинах показала самые соблазнительные ракурсы

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Лекси Кай с огромным декольте похвасталась тремя "арбузиками"