Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроили игры на самокате в холе роскошного замка звездной четы
Новым видео с Гарри и Лизой поделился на своей странице в Инстаграм их счастливый отец. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Галкин заснял, как его дети развлекаются дома. На новом видео можно увидеть, как брат и сестра катаются по богато украшенным комнатам замка на самокате. При этом, Гарри наставительно учит Лизу правильно стоять на самокате, а девочка слушает брата с явным недовольством.
«А ты говорила: «Упадем-упадем», - передразнивает сестру Гарри после успешной поездки.
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Поклонники звездной семьи тут же принялись обсуждать видео.
«Ребята подросли вытянулись», «Сластены. На этом видео такие взрослые уже. Обожаю наблюдать за этими детками очень душевные и настоящие», «Какой Гарри обстоятельный мужик!», «Как же они быстро растут!», «Хорошо, что есть где покататься дома», «По такому дому можно на машине кататься)) с наступающим Вас!», «двое из ларца одинаковы с лица. Молодцы дружные, весело вдвоём», - пишут люди.
Ранее нумеролог- таролог Ирина Смирнова рассказала, каким будет следующий год для Пугачевой и Галкина.
По ее словам, у них очень крепкая семья, и они проживут вместе до самой смерти одного из супругов.
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