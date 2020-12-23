Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроили игры на самокате в холе роскошного замка звездной четы

Новым видео с Гарри и Лизой поделился на своей странице в Инстаграм их счастливый отец. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Галкин заснял, как его дети развлекаются дома. На новом видео можно увидеть, как брат и сестра катаются по богато украшенным комнатам замка на самокате. При этом, Гарри наставительно учит Лизу правильно стоять на самокате, а девочка слушает брата с явным недовольством.

«А ты говорила: «Упадем-упадем», - передразнивает сестру Гарри после успешной поездки.

Поклонники звездной семьи тут же принялись обсуждать видео.

«Ребята подросли вытянулись», «Сластены. На этом видео такие взрослые уже. Обожаю наблюдать за этими детками очень душевные и настоящие», «Какой Гарри обстоятельный мужик!», «Как же они быстро растут!», «Хорошо, что есть где покататься дома», «По такому дому можно на машине кататься)) с наступающим Вас!», «двое из ларца одинаковы с лица. Молодцы дружные, весело вдвоём», - пишут люди.

Ранее нумеролог- таролог Ирина Смирнова рассказала, каким будет следующий год для Пугачевой и Галкина.

По ее словам, у них очень крепкая семья, и они проживут вместе до самой смерти одного из супругов.

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