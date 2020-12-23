Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила пестрым образом в неожиданно ярких цветах

Новое фото актрисы, которая полюбилась многим по роли Валюхи в «Сватах», появилось на одной из ее фан-страниц в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко предстала в совершенно неожиданном образе. Знаменитость полностью преобразилась в наряде с несочитаемыми яркими цветами. Так, на ней короткое зеленое платье в розовый горошек с голубым подъюбником. Образ певицы дополняют розовые колготки, синее боа, а также розовые перья на голове, которые выглядят как ее волосы.

Финальным аккордом стал чрезвычайно яркий макияж звезды с нарочито подчеркнутыми бровями.

«Как вам образ?», - интересуются авторы поста.

Поклонники Кравченко тут же принялись комментировать фото.

«Куда вы такая нарядная собрались», «Таня..,не твоё ты круче .., примерно раз в миллион», «За что так её?», «Мама дорогая, роди меня обратно», «Красота не реальная. Из какого спектакля образ? А вообще Татьяну Кравченко обожаем и в образе и вне образа!», «Отличный образ) от души)», «Думала Сердючка», «Во всех ты, душечка, нарядах хороша!», «Танечка, Вы всегда неожиданны, каждый Ваш образ меня очаровывает!», «Ужас какая-то тётка, я не узнала вас!», - пишут люди.

Напомним, Валюху из "Сватов" заставили рыдать прямо на улице, Добронравов бы не стерпел: "Это не Митяй, это...".

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" в шапке с бубоном поразила своими "покатушками" на лыжах.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" встревожила неопрятным видом, появилось фото.