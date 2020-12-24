Известная украинская травести-дива Монро показала домашнее фото в пижаме и задалась важным вопросом
Популярная шоувумен и блогерша продолжает радовать атмосферой праздника на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
На этот раз звезда решила поделиться атмосферным фото в уютном домашнем образе. Так, на снимке она кокетливо вытянулась на полу под украшенной елочкой на фоне настоящего "богатства" - целой горы подарков. Из одежды на Монро лишь черная пижама в белую точечку, а также роскошные золотистые туфли, надетые на колготы в сеточку.
Образ красотки получился одновременно домашним и гламурным благодаря такому необычному сочетанию.
В подписи к фото Монро задала подписчикам важный вопрос:
Как сложились отношения "Холостячки" Мишиной с Эллертом после шоу, правду уже не скрыть: "Мне было больно..."
Редчайшее фото беззубой Нади Дорофеевой до популярности слили в Сеть: "Это кайф!"
Новая опасность надвигается на Украину, срочное предупреждение: "Ночью и утром..."
Украинка с 15-м размером бюста оседлала стул и устроила сеанс соблазнения: «Горячее не бывает»
«Что или кого хотим под ёлку? Пишите в комментариях, Дед Мороз на меня подписан».
Ответы людей не заставили себя ждать.
«Здоровья! Мне, вам, всем!», «Денег, да побольше», «Я человек простой, вижу пост от Монро, сразу хе*ачу лайк, а потом уже читаю», «да конечно все хотят такую подругу под елку!! кто б не хотел такую подругу иметь!!!», «завидую изяществу», «Вау! Пижамка супер! А какая шикарная в ней Вы!!! Веселого вечера», «Я думала это Повалий», - пишут украинцы в комментариях к посту.
Напомним, травести-дива Монро ошарашила смелым фото у шеста в дерзком наряде: «Круче только Мадонна».
Как сообщала Politeka, неугомонная травести-дива Монро превратилась в котика, в сети ахнули: «Тигрица».
Также Politeka писала, что травести-дива Монро в новом образе напомнила Ирину Билык в лучшие годы: "Обалдеть!".