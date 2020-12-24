Известная украинская травести-дива Монро показала домашнее фото в пижаме и задалась важным вопросом

Популярная шоувумен и блогерша продолжает радовать атмосферой праздника на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На этот раз звезда решила поделиться атмосферным фото в уютном домашнем образе. Так, на снимке она кокетливо вытянулась на полу под украшенной елочкой на фоне настоящего "богатства" - целой горы подарков. Из одежды на Монро лишь черная пижама в белую точечку, а также роскошные золотистые туфли, надетые на колготы в сеточку.

Образ красотки получился одновременно домашним и гламурным благодаря такому необычному сочетанию.

В подписи к фото Монро задала подписчикам важный вопрос:

«Что или кого хотим под ёлку? Пишите в комментариях, Дед Мороз на меня подписан».

Ответы людей не заставили себя ждать.

«Здоровья! Мне, вам, всем!», «Денег, да побольше», «Я человек простой, вижу пост от Монро, сразу хе*ачу лайк, а потом уже читаю», «да конечно все хотят такую подругу под елку!! кто б не хотел такую подругу иметь!!!», «завидую изяществу», «Вау! Пижамка супер! А какая шикарная в ней Вы!!! Веселого вечера», «Я думала это Повалий», - пишут украинцы в комментариях к посту.

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