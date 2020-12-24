Заслуженный артист Украины Леонтий Бебешко, более известный под псевдонимом Левко Дурко, оказался на больничной койке

В Сети появились сообщения с просьбой о помощи. 71-летний артист попал в больницу с осложнениями после китайского вируса. Об этом пишут в Стрыйской газете "Фортуна + TV", передает "Циничный Львов".

"Помогите спасти любимого артиста Льва Бебешко (сценическое имя Левко Дурко)! Осложнения после коронавируса вложили снова его в больничную койку. Ситуация критическая. Нужна материальная помощь. Сбор средств организовали стрыйские друзья и БФ "Родня", - говорится в сообщении.

Отметим, когда шоумен и певец Леонтий Бебешко вместе с братом, продюсером Владимиром Бебешко, придумали образ Левка Дурка, артисту было уже 40 - а за плечами солидный опыт работы музыкантом и с десяток союзных республик, которые он объездил с концертами.

В 1989 году Леонтий неожиданно для себя самого начал сочинять веселые тексты. Дебютная песня “Еду в Югославию”, записанная вместе с братом, сразу стала хитом.

Еще один хит Левка "No Problem" в 90–х, наверно, напевала вся страна. Артист до сих пор пишет оптимистичные тексты, за 30 лет творчества их собралось более 300. И хотя в конце 90-х Левко Дурко исчез с экранов ТВ, трагедии из этого он не делал, и продолжил творить.

В частности, его песни пели такие исполнители, как Виктор Морозов, Ирчик из Львова, Виталий Сачок. Также Бебешко занимается созданием песен для детей.

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