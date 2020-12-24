Украинцы не в восторге от сервиса "Ощадбанка": приходится переплачивать, тогда как те же самые услуги в других банках - бесплатные

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом отзыве на сайте Минфина в соответствующем разделе.

По словам клиентки, после кражи кошелька ей пришлось восстанавливать карточки сразу в двух финучреждениях "Ощадбанке" и ПриватБанке. Сравнивая одну и ту же услугу по выпуску новой карты, украинка удивилась "политике" первого банка.

"Более ужасного и унизительного отношения я еще не встречала, - пишет она в жалобе. - 16 декабря утром у меня в маршрутке украли кошелек. Я сразу заметила и заблокировала свои карточки Приват и Ощадбанк. В Ощаде заказала выпуск новой карты. И тут началось интересное: 1. Изготовление карточки - 2 недели. 2. Перевыпуск карты (зарплатной) стоит 30 грн. 3. Доставка в отделение (удобного для меня) стоит 40 грн. 4. снятие собственных средств в кассе отделение - Ощадбанк берет процент - с меня содрали 107 грн. То есть я на ровном месте потеряла 177 грн! Это вообще что???", - возмутилась клиентка, добавив, что ПриватБанк при этом провел замену без всякой платы.

В "Ощадбанке" попытались оправдаться:

"На изготовление карточки нужно время, поскольку карта заказывается именной. Приносим извинения за неудобства. Комиссию за перевыпуск и снятия средств без наличия карточки предусмотрено тарифами банка".

Ранее мы сообщали, украинцев удивил тот факт, что существуют лимиты в использовании приложения "Ощад 24".

Так, по словам клиентки, "Ощадбанк" запрещает проводить более одного перевода с 22 часов и до 8 утра.

Напомним, с Ощадбанком проблемы, клиентам приходится платить комиссию

Как сообщала Politeka, сотрудники Ощадбанка вляпались в скандал с исчезновением денег