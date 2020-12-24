Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипание мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом
О таком разнообразии погодных условий на католическое Рождество сообщила синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что в ночь на 25 декабря практически по всей территории Украины пройдут дожди. Исключением станут восточные области, Днепр с районами и Запорожье. А вот в Карпатах и в Сумской области дождь может даже перейти в мокрый снег.
Днем в пятницу погода заметно усложнится в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины, из-за движения можной фронтальной зоны. В указанные регионы придет снег, мокрый снег, возникнет налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
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На остальной территории Украины осадки ослабнут и прекратятся, но влажній воздух останется.
Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым и даже кое-где с штормовыми порывами.
Температура воздуха в течение дня 25 декабря ожидается +2 +6 градусов, а в южных областях будут весенние +5 +11 градусов.
В Киеве ближайшей ночью будет дождь, который завтра днем уже прекратится.
Ветер в столице будет западный, юго-западного направлений, порывистый, что будет делать погоду еще менее комфортной.
Столбики термометров в Киеве 25 декабря покажут +2 +5 градусов.
Ранее сообщалось, что в последних числах декабря и начале января столбцы термометров будут долго держаться на плюсовых отметках. К Новому году прогнозируют до +2 градусов с небольшими осадками в виде дождей и мокрого снега.
Напомним, непогода обрушилась на Киев, ДТП происходят одно за другим: срочное обращение к жителям.
Как сообщала Politeka, что в Украину неожиданно пришла весна и расцвели кусты сирени, фото аномалии: "Цветы перепутали времена года".
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