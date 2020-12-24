Декабрь напоследок покажет все, на что способен

Погода в Украине в пятницу, 25 декабря, будет с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипание мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом

О таком разнообразии погодных условий на католическое Рождество сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что в ночь на 25 декабря практически по всей территории Украины пройдут дожди. Исключением станут восточные области, Днепр с районами и Запорожье. А вот в Карпатах и ​​в Сумской области дождь может даже перейти в мокрый снег.

Днем ​​в пятницу погода заметно усложнится в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины, из-за движения можной фронтальной зоны. В указанные регионы придет снег, мокрый снег, возникнет налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

На остальной территории Украины осадки ослабнут и прекратятся, но влажній воздух останется.

Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым и даже кое-где с штормовыми порывами.

Температура воздуха в течение дня 25 декабря ожидается +2 +6 градусов, а в южных областях будут весенние +5 +11 градусов.

В Киеве ближайшей ночью будет дождь, который завтра днем ​​уже прекратится.

Ветер в столице будет западный, юго-западного направлений, порывистый, что будет делать погоду еще менее комфортной.

Столбики термометров в Киеве 25 декабря покажут +2 +5 градусов.

Ранее сообщалось, что в последних числах декабря и начале января столбцы термометров будут долго держаться на плюсовых отметках. К Новому году прогнозируют до +2 градусов с небольшими осадками в виде дождей и мокрого снега.

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