До наступления Нового 2021 года осталась всего неделя, поэтому артисты торопятся выбрать идеальный подарок для своих близких

Перед съемками специального поздравительного выпуска для поклонников, который выйдет в Новом году, артисты поделились мнением о том, что лично бы стали покупать себе, для близких и своих детей. Некоторые звезды скромно заявляют, что не помешает и миллион, а кому-то хватает и теплых объятий любимого человека.

Алина Гросу рассказала под праздничными фото в Инстаграм, что намерена подарить близким людям то, что им самим бы хотелось:

«Праздничного настроения вам в ленту🎄❤️ Спасибо за ваши откровения и советы что подарить близким людям🙌🏽 маме уже выбрала серьги, а папе решила подарить большой запас любимого парфюма, так как его снимают с производства 🙄 всем остальным пока не придумала😩 слава Богу, есть ещё время:)».

Владимир Остапчук в специальном интервью рассказала о подарках и даже выбрал их вместе, пройдясь по магазинам. Так, для родителей телеведущий купил гриль, цена которого стартовала от 2 тысяч гривен.

"Всем домохозяйкам, которые классно умеют готовить, я вам реально говорю – вы своего мужа, парня, отца или сына просите эту вещь подарить, потому что она незаменима дома", – говорил Владимир.

Для своей супруги, с которой поженился совсем недавно, артист купил косметику, стоимость которого обошлась бы практически в 6 тысяч гривен, но с учетом скидки в 40%, цена вышла заметно ниже.

Олег Винник перед съемками новогоднего шоу для телеканала «Украина» рассказал, что ему бы хотелось очень простых вещей, совсем не финансовых:

«Подарок очень простой – просто проснуться утром, почувствовать себя счастливым и поделиться этим счастьем с другими. Не айфоном, дорогой машиной, грандиозными презентами или огромными достижениями, а откровенностью.Когда ты обнимаешь утром родного человека и говоришь: "Я тебя так люблю". Это самое главное», – отметил Олег.

Супружеская пара Катерина Кухар и Александр Стоянов также приняли участие в масштабном праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», за кулисами которого рассказали о своих подарках.

Екатерина заявила, что хотела бы попросить у Деда Мороза новую квартиру, а еще лучше – дом.

«Я больше не могу перепрыгивать с кучки на кучку, с платья на платье, с игрушки на игрушку. Мне очень нужно расширяться. Потому что мое жилье с двумя детьми, нянями и бабушкой маловато!», - сказала артистка.

Супруг звезды отшутился, что пока что станет только «лучше», ведь их сын получит квадроцикл в подарок.

В праздничном шоу приняла участие и Надя Дорофеева, которая сказала, что ей нравится больше дарить, чем получать подарки. Над подарком для Владимира Дантеса певица еще думает.

«Недавно Вова ставил демоверсию своей новой песни и возмущался, что не хватает баса. Говорит — куплю новые колонки, кажется, даже уже заказал. Потому я хочу подарить ему что-то из одежды. Мне очень нравится, когда он стильно выглядит, а он выглядит стильно всегда!», - заявляет Надя.

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