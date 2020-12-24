Украинцы смогли меньше платить за отопление из-за снижения цен на газ

За первые десять месяцев 2020 года потребителям прислали платежки с более скромными суммами, чем в прошлом году, пишет Politeka.net. Подробности пресс-служба Минрегиона сообщила на официальном сайте.

"За январь-октябрь этого года Украинский начислено за тепло меньше на 3,9 млрд грн, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, с января по октябрь украинцам отправили платежки за услуги теплоснабжения на общую сумму 24,4 миллиарда гривен, в прошлом году она составила 28,3 миллиарда гривен.

Всего жильцы квартир и домов воспользовались жилищно-коммунальными услугами на 53,8 миллиардов гривен, тогда как в 2019-году цифра оказалась значительно большей - 56,1 миллиарда гривен. В эти суммы не входят расходы по природному газу и электроэнергии.

В сообщение отмечено, что на итоговую сумму в этом году повлияло временное снижение цен на природный газ, которое наблюдалось весной. Кроме того, большая часть предприятий-поставщиков обслуживают население по тарифам, которые действуют с 2018 года, а тепло и горячую воду подают, несмотря на огромные долги украинцев по коммуналке. Так состоянием на 1 ноября 2020 года, по данным Госстата, жильцы задолжали за услуги ЖКХ 28,6 миллиардов гривен, из них 16,7 миллиардов гривен еще должны за отопление.

Ранее стало известно о законопроекте, который позволит жестко наказывать должников по коммуналке. За неуплату украинцев планируют лишать права на выезд за границу, охоту, владение оружием и так далее. Для злостных неплательщиков предусмотрен штраф в размере от 20% до 50% от суммы задолженности - если человек не заплатил 30 тысяч гривен, то его заставят вернуть 45 тысяч. При этом у должников будет возможность заключить договор о реструктуризации. Если же потребитель не захочет самостоятельно рассчитаться с коммунальщиками, то судебные приставы смогут удерживать деньги из зарплаты или даже отобрать квартиру.

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