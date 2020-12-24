Супермодель Эмили Ратаковски посветила своими упругими прелестями в полном неглиже
Как сообщает Politeka.net, фото красотки в экзотической обстановке появилось в социальной сети "Инстаграм". Эмилия запечатлена полностью голая, ее кожу покрывает лишь боди арт в виде чешуйчатого купальника. Судя по густым джунглям на фоне, в такой жаркой обстановке одежда только мешает наслаждаться отдыхом.
Девушка позировала спиной к камере, схватившись рукой за дерево на пляже, и позволила любоваться своими ягодицами. Она томно оглянулась через плечо и повернулась, сверкнув роскошной грудью. Волосы знаменитая модель оставила распущенными, а профессиональный макияж придал ей поистинне неземной облик.
Ранее Эмилия Ратаковски покрасовалась своей фигурой прямо посреди улицы. На одном из снимков, опубликованных в соцсети, топ-модель предстала в облегающем белом белье на фоне магазинной витрины, соблазнительно стреляя глазами на камеру. Образ знаменитость довершила кроссовками и легким уличным макияжем.
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На другом кадре Эмили оказалась в доме в том же комплекте белья, но уже без лифчика. Модель прикрыла свои прелести синим халатом, который небрежно набросила на плечи и даже не стала подпоясываться. Благодаря раскованной позе красотки открылся пикантный вид на ее бюст и плоский животик.
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