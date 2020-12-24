Американская фитнес-модель Соммер Рэй потрясла стильным образом во время съемок в сером белье

Эффектная и знаменитая молодая фитнес-красотка привыкла к повышенному вниманию публики, ведь она является одной из самых популярных блогерш в Инстаграм, которые рассказывают о фитнесе, питании, спорте дома и режиме дня. Как правило, девушка старается показать также и себя в разных образах, не зацикливаясь на имидже фитнес-модели.

В этот раз Соммер примерила лишь тонкое белье серого цвета и не стала скрывать достоинства. Девушка наоборот выставила напоказ и пышные ягодицы, и свой бюст, что особенно удивило поклонников.

Так как у модели первый размер бюста, она часто комплексует по этому поводу и не показывать фигуру с любого ракурса, где можно было бы увидеть ее грудь в неудачном виде. Также, желая обойтись без критики, Соммер обычно хвалится только кадрами, где она сверкает ягодицами крупным планом, поворачиваясь спиной.

«Я люблю ее модель тела; Хочу разбить эту скрытность; Хищники походят; Я тебя люблю! :) Ты красива! :); Ты выглядишь потрясающе🥵🥵новый вид прекрасного🥵🥵🥵; Нам действительно стоит поговорить 👀❗️🤤; Боже, как ты можешь быть такой красивой?; Это другой вид прекрасного ... ангельский, элегантность и любовь к высокой моде xoxo; Ты выглядишь мило; Такая великолепная 💖; Красиво выглядит 😍🔥❤️».

Отметим, Рей считает, что ей удалось идеально подкачать свое тело и добиться идеальных форм, которые скрывать девушка не намерена. На личном селфи Соммер показала, как выглядит в одном белье. Причем сделала фото девушка прямо в спальни, не скрывая достоинств в крошечном белом белье и бледно-лимонных трусах.

Яркая блондинка со своей фирменной позой выставила формы, повернувшись к камере полубоком, благодаря чему получила массу комплиментов сети.

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