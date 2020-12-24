Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в лавандовом костюме подчеркнула самые важные места

Лекси является фитнес-моделью, которая также занимается рекламой модной одежды. Для своих фотосессий девушка часто выбирает съемку на природе, где можно выбрать любую локацию и место действия. Также Кай любит сниматься на закате, для более ярких кадров с уникальной «игрой» цветов.

В этот раз девушка надела лавандовый костюм в обтяжку. Лосины и коротенький топ с длинными рукавами смогли подчеркнуть достоинства девушки во всей красе. Для того, чтобы продемонстрировать свой наряд и заодно также восхитить пышными формами, Лекси повернулась к камере спиной.

«Красивая малышка💖😍; Так величественно; Как всегда шикарно 🔝; Замечательные фото, ты такая шикарная 😍❤️; Такой милый наряд 🙏🏼🙏🏼; Это сияние на настоящей красоте 😍❤️; Великолепно со всеми видами😍 строптивая лошадка🍑; Чистая чувственность и красота ❤️; Хорошая суббота, моя красотка ... Я люблю тебя; ты действительно шикарная девушка ♥; выглядит фантастической, Лекси, красивая золотая лошадка; Прекрасные кадры, Лекси! 💪🏼».

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На представленных кадрах видно, что девушка решила позаниматься на улице, да еще и в весьма дерзком виде – крошечном салатовым бикини, что совсем не скрыл ее фигуру. Таким образом Кай не только похвалилась упражнениями для подтянутых ягодиц и бедер, но еще и показала свои достоинства во всей красе со смелого ракурса.

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