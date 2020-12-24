"Я даже пыталась запретить ему"

Известная певица Наташа Королева показала новое совместное фото с возмужавшим сыном и поделилась откровением о его необычном увлечении

Звезда, которая недавно угодила в скандал из-за измен своего мужа – известного стриптизера Тарзана, посвятила новый пост в Инстаграм своему сыну Архипу. Как пишет Politeka.net, Королева прокомментировала увлечение парня японской культурой.

«Что делать, если твой сын японист? В подростковом возрасте Архип очень увлекся японскими мультиками. Мне они всегда казались немного странными, я даже пыталась запретить ему их смотреть», - вспоминает певица.

Впрочем, ее запреты были безрезультатными, и вскоре в их доме стало появляться все больше атрибутов культуры Страны восходящего солнца.

«А потом Архип решил поступить в ВШЭ на япониста и теперь его детское увлечение станет редкой, но такой увлекательной профессией! Я считаю, что очень важно доверять своим детям и не стоит сильно наседать на них с советами и нравоучениями», - подчеркнула Королева в своем посте.

На новом фото звезда позирует рядом со своим сыном, который трогательно приобнимает мать. Королева одета в милый свитер с оленем, шортики и вязаные гетры.

Подписчики звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«дорогая, это лучше, чем стриптизер!», «Архип молодец, красивый парень ему пожелать только удачи и успехов», «Глаза-то мамины», «Мальчик очень красивый. И мама не далеко по возрасту ушла», - пишут люди.

Напомним, возмужавший сын Королевой и Тарзана зажег в компании с известной блондинкой: "Даже удалось...".

Как сообщала Politeka, кадры с орущей Наташей Королевой облетели Сеть, Тарзан применил силу: "Я не могу больше!".

Также Politeka писала, что судьба нанесла по Наташе Королевой новый удар, "крысами" оказались самые близкие: "Это гадко!".